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أوبك والمستقلون يجتمعون الأسبوع الأول من أوت

لمناقشة الالتزام بخفض الإنتاج:
أوبك والمستقلون يجتمعون الأسبوع الأول من أوت

eldjazair 29 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 24 زيارة

قالت منظمة أوبك إن مسؤولين من لجنة فنية تضم منتجين من أعضاء أوبك ومستقلين سيعقدون اجتماعا في أبوظبي يومي السابع والثامن من أوت لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.
ويرأس اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الكويت وروسيا ويحضره ممثلون للسعودية التي تتولى رئاسة المنظمة في عام 2017.
وأوضحت المنظمة أن الهدف من الاجتماع “فهم أفضل للمصاعب والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في أوبك والمستقلين المشاركين (في الاجتماع) وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال سعيا لتحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع”.
ق.و

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