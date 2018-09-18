كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن “أوبك” ستناقش خلال اجتماع الجزائر المقرر نهاية الشهر توقعات العرض والطلب في الربع الأخير، ناهيك عن مناقشة زيادة الإنتاج من المستويات المتفق عليها في جوان الماضي.

ويعلق الجانب الروسي أمالا كبيرة على اجتماع “أوبك” المقرر نهاية هذا الشهر، حيث قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن جميع السيناريوهات الممكنة بخصوص إنتاج النفط قد تخضع للنقاش في اجتماع بين دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في الجزائر خلال الشهر الجاري.وردا على سؤال عما إذا كانت أوبك والمنتجون الآخرون في إطار ما يعرف باسم “أوبك +” قد يناقشون زيادة الإنتاج من المستويات المتفق عليها في يونيو ، قال نوفاك “أعتقد أن لدينا إمكانية لمناقشة أي سيناريوهات محتملة”.

وأضاف نوفاك إن اجتماع “أوبك +” سيناقش توقعات العرض والطلب في الربع الأخير. وأكد أن روسيا مستعدة لمناقشة التعاون مع الولايات المتحدة لإحداث توازن في سوق النفط لكنها لا تجري مثل تلك المباحثات في الوقت الراهن.

عمر ح