استقرت أسعار النفط حيث سجل خام برنت قرب أعلى مستوى فى خمسة أشهر باتجاه تحقيق أكبر مكسب أسبوعى منذ أواخر يوليو بفعل توقعات بزيادة الطلب واستئناف تدريجى لتشغيل مصافى نفط أمريكية.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول طلبا أعلى على نفطها فى 2018 ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذى أبرمته مع منتجين خارجها يساهم فى تقليص تخمة المعروض.

وأعقب ذلك تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية قال إن التخمة فى الإمدادات تتقلص بفضل قوة الطلب الأوروبى والأمريكى وانخفاض الإمدادات من دول أوبك والمنتجين المستقلين.

ارتفاع خام برنت 15 سنتا

وارتفع خام القياس العالمى مزيج برنت 15 سنتا فى التسوية إلى 55.62 دولار للبرميل. وصعد خام القياس العالمى للأسبوع الثالث على التوالى بزيادة نسبتها 3.3 بالمئة هى الأعلى منذ نهاية جويلية.

ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تغيرا يذكر فى التسوية عند 49.89 دولار للبرميل لكنه حقق مكسب أسبوعي بنحو خمسة بالمئة، وهو أيضا الأفضل فى نحو شهرين.

حفارات النفط في أمريكا

وأظهرت بيانات أسبوعية أن عدد حفارات النفط فى الولايات المتحدة، الذى يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج المستقبلي، انخفض بأكبر وتيرة منذ جانفي فى الأسبوع المنتهى فى 15 سبتمبر مع توقف تعافى أنشطة الحفر الذى استمر 14 شهرا بفعل ضعف أسعار الخام.

ويركز مستثمرو النفط أيضا أنظارهم على آثار أخرى لزيادة الطلب على الخام بفعل استئناف عمل مصافى النفط الأمريكية بعد تعطل نتج عن إعصار.

ق.و