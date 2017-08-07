تجتمع اليوم بأبو ظبي اللجنة الفنية التابعة لمنظمة “أوبك” برئاسة روسيا والكويت لمناقشة مدى الالتزام باتفاق خفض الإمدادات والصعوبات التي تواجه بعض المنتجين في تطبيق اتفاقي الجزائر وفيينا.

ويعقد مسؤولين من لجنة فنية تضم منتجين من أعضاء “أوبك”، ومستقلين، اجتماعاً اليوم وغدا ، لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات، وكذا ستبحث اللجنة عن المصاعب التي تواجه بعض المنتجين، ومن المرتقب أن تترأس اجتماع اللجنة الفنية المشتركة، الكويت وروسيا، ويحضره ممثلون عن السعودية التي تتولّى رئاسة المنظمة عام 2017

وتعول كثيرا منظمة “أوبك على هذا الاجتماع الذي سيُعقد في أبوظبي، وذلك لمحاولة فهم أفضل للمصاعب والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في أوبك، والمستقلين المشاركين في الاجتماع، وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال، سعياً لتحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع”. وقالت مصادر إنه من المرجح أن يحضر الاجتماع ممثلون من الإمارات التي تستضيف الاجتماع، ومن العراق وكازاخستان من خارج “أوبك”.

وتدور أسعار النفط حول 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة الأخيرة، وتسعى الدول المنتجة إلى امتصاص تخمة المعروض بالأسواق من أجل الحد من نزيف الإيرادات التي بدأت منذ منتصف عام 2014، إذ انخفض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً قبل أن يرتفع مجدّداً ولكن بمستويات أقل من عام 2014.

وكانت مصادر رسمية قد أكدت إن نسبة الالتزام الإجمالية للدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بين دول “أوبك” ومن خارجها، بلغت نحو 98 % في جوان الماضي.

وكان الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي عقد بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، برئاسة دولة الكويت، والذي تم خلال الفترة من 23 إلى 25 جويلية، شهد مراجعة بيانات إنتاج شهر جوان الماضي ونسب التزام الدول الـ 24 المشاركة في الاتفاق.