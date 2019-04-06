كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، إن وزارة التجارة اتخذت مجموعة من القرارات لضمان التموين بالسلع في شهر رمضان المقبل، كاشفا عن فتح أسواق باريسية لتوفير مختلف المنتجات خصوصا الخضر والفواكه.

وأكد بولنوار، في تصريح خص به الجريدة الالكترونية “سبق برس”، أن الاجتماع الأخير الذي جمعهم بمصالح وزارة التجارة وحضره كل من رؤساء التنظيمات المهنية وممثلي الموزعين وجمعية حماية المستهلك للتحضير لشهر رمضان، خرج بعدة قرارات هدفها توفير التموين ومحاربة أي ندرة في السلع يمكن أن تسجل خلال هذا الشهر الفضيل، مضيفا أن قضية الندرة لن تكون مطروحة خلال هذا الشهر لتزامنه مع فترة جني المحاصيل.

وأضاف المتحدث، أن قضية التوزيع وتوفير المنتجات تم طرحها من خلال توجيه تعليمة لولاة الجمهورية تقضي بفتح الأسواق الجوراية غير المستغلة، واستحداث أسواق باريسية على الهواء الطلق لعرض كل المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وبخصوص قضية المضاربة وارتفاع الأسعار خاصة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، أشار ذات المتحدث أن وزارة التجارة استحدثت هذه السنة مايعرف بـ “السعر المرجعي لبعض المنتجات” لمنع ارتفاعها في الأسواق، فضلا عن إلغاء الرسوم على بعض المنتجات المستوردة التي يزداد الطلب عليها في رمضان على غرار اللحوم والفواكه الجافة.

عمر ح