أهلي بنغازي يشنّ حربا نفسية ويغيّر مكان وتوقيت مواجهة “النصرية”

فاجأت إدارة نادي أهلي بنغازي الليبي، بتغيير مكان وتوقيت لقاءها ضد نصر حسين داي، ضمن الدور الـ32 من كأس “الكاف”. وتلقت إدارة “النصرية” إشعارا من قِبل نظيرتها في أهلي بنغازي، أكدت هذه الأخيرة أنها قررت تغيير مكان المباراة التي كانت مقررة يوم الجمعة بملعب مصطفى بن جنات بمدينة منستير التونسية، إلى يوم السبت في ملعب الشادلي زويتن الذي يبعد بحوالي 60 كلم عن مدنية الحمامات، وهي الخطوة التي تدخل في سياسة الحرب النفسية التي ينتهجها الليبيون والتي ستؤثر حتما على التشكيلة وعلى الأنصار أيضا الذين كانوا قد وضعوا مخططهم للتنقل والحجز في فنادق منستير القريبة من الملعب الذي كان سيحتضن المواجهة.

عادل بوخالفة