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أنصار “سوسطارة” و”الكناري” يعطون درسا في الروح الرياضية

adel boukhalfa 9 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 119 زيارة

شرعت جماهير اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل في التوافد إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين، تحسبا لمواجهة الأمسية التي ستجمع الفريقين لحساب الجولة 14 من الرابطة الأولى موبيليس. وقد ضرب عشاق “سوسطارة” ونظرائهم من “الكناري” درسا قاسيا للمسؤولين، وذلك بالنظر للروح الرياضية التي ميّزت الساعات الأولى من توافدهم إلى الملعب لاقتناء التذاكر ومن ثمَّ الدخول إلى المدرجات بعد صلاة الجمعة. وشهد الأيام التي سبقت المواجهة، لغطا كبيرا وحربا كلامية بين الرئيس شريف ملال وعبد الحكيم سرار على خلفية تأجيل اللقاء، وسط تخوفات كثيرة من انزلاق الوضع يوم اللقاء، إلا أن العكس هو الذي حدث.

عادل بوخالفة

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