أنصار “الخضر” يسترجعون ذكريات ملحمة أم درمان

استرجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ذكرى المباراة الشهيرة التي جمعت في الـ18 نوفمبر من العام 2009، المنتخب الوطني بنظيره المصري ضمن لقاء السد الخاص بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، والذي يتزامن أيضا مع لقاء الأمسية ضد طوغو. ولم تكن تلك المباراة عادية بالنظر لما حملته من استقطاب قبل إجرائها وبعدها، وهو ما سبب حالة من احتقان وتوتر وصل إلى أعلى المستويات بين البلدين. وحسم رفقاء عنتر يحيى لقاء ملعب أم درمان بالخرطوم لصالحهم بفضل هدف هذا الأخير بعدما انتهى لقاء القاهرة بهدفين دون رد الذي جرى يوم 14 من ذات الشهر.