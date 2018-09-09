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أنتشيلوتي يحضر وناس لمواجهة فيورنتينا

idir demiche 8 سبتمبر 2018 المنتخب الوطني اضف تعليق 92 زيارة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، يخطط للاستعانة بلاعبه الجزائري، آدم وناس، خلال مواجهة فيورنتينا، المقرر إقامتها السبت 15 سبتمبر، لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي. وقالت صحيفة “إلماتينو” الإيطالية إن أنشيلوتي يسعى من خلال هذه الخطوة لتقوية خط هجومه بعد الأداء الكارثي، الذي قدمه الثنائي سيموني فيردي ولورينزو إنسيني خلال مواجهة الأسبوع الأخير من “السيري آ” أمام سامبدوريا، وكان وناس شارك في الشوط الثاني من موقعة “جنوى” وقدم أداء مميزا، وهو ما جعل الإعلام الإيطالي يشيد به. ويتمتع اللاعب الأسبق لمنتخب فرنسا بثقة كاملة من قبل مدربه أنشيلوتي، حيث تمسك هذا الأخير ببقائه في الفريق، رافضا طلب سانت إيتيان الفرنسي استعارته لمدة موسم وحيد، وظهر وناس في 14 مناسبة بقميص “البارتينوبي”، أسهم خلالها في هدفين ما بين صناعة وتسجيل.

ياسين.س

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