تحدثت يوم أمس جهات إعلامية عن إزاحة عمار سعيداني الأمين العام السابق للأفلان من اللجنة الوطنية للترشيحات، وذكر أمس الموقع الالكتروني “الجيري1″ استنادا إلى مصدر وصفه بـ”الموثوق” أن الأمين العام السابق للأفلان قد خرج غاضبا من اجتماع اللجنة الوطنية للترشيحات الذي عقد أول أمس بناء على طلب الأمين العام جمال ولد عباس، وأضاف المصدر أن سعداني كان يتصرف داخل اللجنة كأنه لا يزال الأمين العام وكان يرفض من يعترض على وجهة نظره، لينتهي الأمر به إلى الخروج غاضبا من الاجتماع وقال” ساترك لكم الأفلان الخاص بكم، فانا ذاهب”.

للإشارة عاد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني إلى لعب أدوار مهمة داخل دائرة القرار الأولى في الحزب، حيث فاجأ الجميع الاسبوع الفارط بتنصيبه رئيسا للجنة الترشيحات الخاصة بالانتخابات المحلية القادمة، بوصفه عضوا في اللجنة المركزية.

وكان سعداني قد غادر الأمانة العامة للحزب مستقيلا أسابيع قليلة قبل التشريعيات الأخيرة، بعد أن قاد هجوما مركزا ضد مدير المخابرات السابق الفريق توفيق،و لم يظهر له منذ إستقالته أي نشاط يذكر ما عدا نداء وجهه للمناضلين بمناسبة الاستحقاق الانتخابي الأخير لم يلقى استحسانا لدى القيادة الحالية للأفلان.

رزاقي جميلة