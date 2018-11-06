صبرينة كركوبة

يصنع جناح المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والاشهار “أناب”، التميز في كل عام تشارك فيه المؤسسة، في فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته الثالثة والعشرين “سيلا 2018” المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، سواء من حيث التنظيم المحكم، والحضور الدائم للمشرفين على الجناح، وحتى من خلال برنامج البيع بالإهداء الذي خصصته المؤسسة للمبدعين الذين أصدروا كتبا، أو من خلال اقبال الجمهور.

“أناب“ التي شاركت في التظاهرة ببرنامج جاد، تبقى دائما وفية على العهد، وتضرب مواعيدها اليومية، مع الزوار والمثقفين لاكتشاف تشكيلة إصداراتها الجديدة، وحتى القديمة.

وفي جناح المؤسسة في الصالون، اقتربت “الجزائر” من المستشار محمد بلحي، وحملت له ثلة من الأسئلة تتعلق بمشاركة المؤسسة في الحدث، إقبال الجمهور، ومشروع الكتاب الرقمي، الذي يعد من المشاريع الهامة والجادة لـ “أناب“ المؤسسة التي احتفت العام الفارط بخمسين سنة من الوجود، وتركيزها على مشروع الكتاب الرقمي يأتي لرفع التحدي لمسايرة التطورات التكنولوجية الحاصلة، لتبسط وجودها أكثر على الساحة.

*** ستبقى “أناب” وفية للتاريخ والتراث الوطنيين:

قال المستشار في المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والاشهار “أناب” محمد بلحي، أن ذات المؤسسة، بمسؤوليها وإطاراتها وعمالها، تسير على خط واحد هو الوفاء للوطن، حيث تهتم أكثر بكل الكتب التي تتعلق بالتاريخ والتراث الوطنيين.

لقاء يوم الرابع نوفمبر –يضيف المتحدث-، حول كرة القدم الجزائرية، الذي نشطه كل من اللاعب حميد زوبا الذي تحدث عن تجربته الرياضية، أحمد بصول لهواري الذي أصدر كتابا مع ابنه، حول المنتخب الوطني، وكذا مصطفى دحلب الذي قدم شهادة حول اللاعب حسان لالماس، جاء لربط الاجيال الجديدة بماضيهم، حتى يعرفون نضاله وليبقى محفورا في الذاكرة.

اللقاء كان يجب أن يكون لأن فريق جبهة التحرير لطالما حمل صوت الجزائر في المحافل الدولية، وكرة القدم اصبحت وسيلة للتواصل بين الاجيال والشعوب.

… وعازمة على تقديم مشروع ثقافي جاد وهادف:

وركز محمد بلحي في معرض حديثه، على السلسلة التي جاءت من عشرة عناوين تتعلق بالتاريخ القديم للجزائر، والذي يستهدف الناشئة، ألا وهي سلسلة رموز التاريخ، والتي تتضمن يوبا 02، ماسينيسا، يوغرطا…، مؤكدا ان هذه السلسلة وجدت، لكي لاتكون هناك ثغرات، يتخبط فيها الاجيال القادمة، لهذا فان مساعي تقديم مشروع ثقافي جاد وهادف، من أولى أولويات المؤسسة، ويدخل في صلب اهتمامات مسؤوليها.

شيء آخر، فان المؤسسة أيضا، تسعى لأن تقدم صورة مشرفة للجزائر، عن طريق الكتاب، بما أن لها شهرة عالمية كبيرة..

*** مشروع الكتاب الرقمي يحتاج محيطا ملائما وأرضية متينة:

وفي رده على سؤال الكتاب الرقمي التي سبق وأن أعلنت مؤسسة “أناب” على تجسيده العام الفارط، أكد بلحي أن البدء في هكذا مشروع يتطلب محيطا تكنولوجيا ملائما، ليس من طرف “اناب” فقط، ذلك أن الشروع في تجسيد الكتاب الرقمي يحتاج دعما من مختلف المؤسسات التي لها علاقة بهذا الشأن، على غرار وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة.

وقال بلحي: لا بد أن يكون المحيط مساعدا، فنحن لسنا بمفردنا، لابد من محيط نتعامل معه و محيط نخضع له و محيط نتواصل معه، وتوفر الجانب التشريعي القانوني، مثلا بيع الكتاب الرقمي لا بد من آليات قانونية لحماية الكتاب..

المشروع ككل هو مشروع وطني يتطلب أرضية متينة، هو مشروع المستقبل.

*** هذا هو محمد بلحي:

يذكر أن المستشار في المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والاشهار “أناب” محمد بلحي، صحفي، كاتب ومختص في علم الاجتماع من مواليد 12 ديسمبر 1951 ببسكرة. وهو نجل المجاهد إبان حرب التحرير الوطنية الراحل صادق بلحي. بالإضافة إلى مساره الثقافي وشهاداته في مجال علم الاجتماع، وإصداراته، أنتج بلحي سلسلة من التقارير حول المناطق المتضررة من الارهاب (متيجة، القبائل، غرب الجزائر).

بداية التسعينات اشتغل مدير تحرير “ألجيغي أكتواليتي”، كما قام بتغطية حرب الخليج، حرب في لبنان، الصحراء الغربية…، عمل أيضا مديرا للتحرير لجريدة “لوسواغ دالجيغي”، كما كان كاتبا بجريدة الوطن.

بلحي كان جزءا من الصحفيين المغاربيين الذين تمت دعوتهم إلى واشنطن من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شارك في ورشة عمل في البنك الدولي بالقاهرة، كما يعد مستشارا في المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والاشهار “أناب”…

من إصداراته: “بسكرة، مرآة الصحراء”، الجزائر، منشورات أناب، 2011، الزعاطشة 1849: انتفاضة الزيبان، الجزائر، منشورات أناب، نوفمبر 2015، منارات الجزائر، الجزائر، منشورات القصبة، جانفي 2016 (مع المصور زين الدين زيبار)، طريق الذهب، الجزائر، منشورات، نوفمبر 2016، وشارك في الصالون الولي للكتاب بإصدار جديد حول حسين داي.

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