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أميلا” يعود إلى السوق “

Fella Soltani 10 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 22 زيارة

عاد مجمع “بروماسيدور” الجزائر، الذي يسوق منتوج “أميلا” إلى النشاط، بقرار من وزارة التجارة .

ووفقا لبيان للمجمع، الذي يتخذ من ولاية البليدة مقرا له، فإن التحاليل التي أجريت على المشروب الفوري “أميلا” قد أثبتت إيجابيتها، بحيث أكدت أنه مطابق للمعايير المعتمدة، مما يسمح له بالعودة إلى السوق مجددا.

وقال المدير العام للمجمع، ليونيل مولين، إن نتيجة التحاليل المحددة والدقيقة التي قامت بها السلطات المختصة على منتوجات “أميلا”، أكدت أنه مطابق للمعايير المعمول بها، وأن مادة “البيرازول” التي تسبب بتوقيف المشروب لم تعد موجودة فيه

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