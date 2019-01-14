أمير الكويت يعزي الجزائر في ضحايا “افتراضيين” !

تعجب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من برقية وكالة الأنباء الكويتية، التي نشرت بموقع الوكالة على الساعة 8و50 دقيقة، وأشارت أن أمير البلاد الشيخ صباح “بعث ببرقية تعزية للرئيس الجزائري عبر له فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا ثلوج كثيفة على مناطق متفرقة وسقوط عدد من المصابين”، وواصلت البرقية تقول “سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، والعافية آملا سموه حفظه الله أن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، كما بعث كل من ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة. ولحد الساعة ورغم التساقط الكثيف للثلوج وانخفاض درجة الحرارة في عدة مناطق من الوطن إلا أنه لم يسقط ضحايا مثلما تشير بذلك البرقية الكويتية.