الإثنين , نوفمبر 12 2018
الرئيسية / الحدث / أمن بومرداس يشارك في حملة لإطعام المتشردين في الشوارع

أمن بومرداس يشارك في حملة لإطعام المتشردين في الشوارع

Djalila Rezzaki 12 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 55 زيارة

شارك أمن ولاية بومرداس، ليلة أمس الأحد، في عملية مشتركة ضمن قافلة  تضامنية إستهدفت الأشخاص بدون مأوى في شوارع وأحياء الولاية

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الأحد، ضمت هذه القافلة كل من  مديرية النشاط الإجتماعي لبومرداس، مديرية الصحة، مديرية الحماية المدنية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري، ومصالح البلدية

وتهدف هذه القافلة لتوفير الأمن والأمان لهذه الفئة الهشة من نساء ورجال يبيتون خارج المنازل في ليالي الشتاء الباردة

وحمايتهم من كل الأخطار التي قد يتعرضون لها عبر كامل إقليم الإختصاص بولاية بومرداس بدوائرها التسعة، يضيف المصدر

لتبقى العملية هذه متواصلة طيلة السنة، وذلك بتوفير الحماية لهم في كل الأوقات والظروف

رزاقي. جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

زرواطي تشارك اليوم في قمة التنوع البيولوجي بمصر

حلت اليوم  وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، رفقة وفد هام من وزارتها إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super