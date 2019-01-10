أمل بشوشة تتسلم جائزة مهرجان IARA 

تسلمت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة، جائزة عالمية من مهرجان IARA، في فئة أفضل ممثل دولي لعام 2018، والتي حصلت عليها في سبتمبر 2018، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بدورها في خماسية مسلسل “يا جارة الوادي”، والذي شاركت في بطولتة مع الممثل عابد الفهد وكان من إخراج الليث حجو.

وتغيبت بشوشة عن حفل توزيع الجوائز بسبب انشغالها بتصوير مسلسل “دولار” وأرسلت اللجنة المنظة للمهرجان الجائزة لها والتي قامت بدورها بنشر صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تسلمتها، وشكرت من خلالها جمهورها الذي يدعمها طوال الوقت.