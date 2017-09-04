أمطار ورعود مرتقبة بـ 6 ولايات عبر الوطن nesrine mahfouf 4 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 33 زيارة شاركها Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة ظاهرة التطرف والغلو لدى الشباب التونسي 4 سبتمبر 2017 مركز جديد لخدمات تأشيرة فرنسا أفريل القادم 4 سبتمبر 2017 بن غبريط : لجنة تحقيق في قضية اقصاء التلميذ صديق بوملة 4 سبتمبر 2017 أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة مصحوبة برعود مرتقبة إبتداءً من مساء اليوم الإثنين، في 6 ولايات من الوطن. ويتعلق الأمر بكل من شمال غرداية والجلفة، جنوب الأغواط وجنوب المسلية، وغرب بسكرة وشمال ورقلة. breaking-news main_post 2017-09-04 nesrine mahfouf شاركها Facebook Twitter Google +