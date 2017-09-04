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أمطار ورعود مرتقبة بـ 6 ولايات عبر الوطن

nesrine mahfouf 4 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 33 زيارة

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة مصحوبة برعود مرتقبة إبتداءً من مساء اليوم الإثنين، في 6 ولايات من الوطن.

ويتعلق الأمر بكل من شمال غرداية والجلفة، جنوب الأغواط وجنوب المسلية، وغرب بسكرة وشمال ورقلة.

 

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