أمطار ورعود مرتقبة بـ 6 ولايات عبر الوطن

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة مصحوبة برعود مرتقبة إبتداءً من مساء اليوم الإثنين، في 6 ولايات من الوطن.

ويتعلق الأمر بكل من شمال غرداية والجلفة، جنوب الأغواط وجنوب المسلية، وغرب بسكرة وشمال ورقلة.