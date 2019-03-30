أمطار غزيرة و زوابع رملية في المناطق الجنوبية

وأفادت نشرية خاصة، أنّ الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة، هي كل من النعامة، البيض، بشار، وأدرار، حيث تكون الأمطار متوقعة بداية من التاسعة صباحا إلى غاية فجر يوم الأحد.

في حين حذّرت ذات الجهة ، من زوابع رملية قوية تؤدي لرداءة في الرؤية على ولايتي أدرار وبشار، وتكون الزوابع الرملية ابتداءً من منتصف نهار الأحد وحتى التاسعة ليلا.