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أمطار غزيرة و زوابع رملية في المناطق الجنوبية

Fella Soltani 30 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 59 زيارة

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة و هبوب زوابع رملية، اليوم السبت، على ولايات الجنوبية.

وأفادت نشرية خاصة، أنّ الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة، هي كل من النعامة، البيض، بشار، وأدرار، حيث تكون الأمطار متوقعة بداية من التاسعة صباحا إلى غاية فجر يوم الأحد.

في حين حذّرت ذات الجهة ، من زوابع رملية قوية تؤدي لرداءة في الرؤية على ولايتي أدرار وبشار، وتكون الزوابع الرملية ابتداءً من منتصف نهار الأحد وحتى التاسعة ليلا.

فيما ستشكل سحب عابرة قرب السواحل،لتزداد هذه السحب أكثر كثافة بداية من الليل محملة بأمطار خفيفة،

وأجواء مغشاة على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا،

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