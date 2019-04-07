الأحد , أبريل 7 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / أمطار رعدية ورياح قوية اليوم

أمطار رعدية ورياح قوية اليوم

Fella Soltani 7 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 96 زيارة

أكدت مصالح الأرصاد الجوية،اليوم الأحد، في نشرية خاصة لها أن هناك أمطار رعدية مرفوقة ببرد ستتساقط على المناطق الشمالية اليوم.

وأوضح المصدر، أن هذه النشرية ستمس المناطق الشمالية لغاية السادسة مساءا من نهار اليوم الأحد .
وتعني الولايات التالية: مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، والجزائر العاصمة .
بالإضافة إلى: المدية، بومرداس، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية سطيف، و جيجل.
في حين ستكون سيتواصل هبوب الرياح على السواحل الوسطى والغربية، إلى غاية الثالثة زوالا من اليوم الأحد .
هذه الرياح ستكون على مستوى ولايات : تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، وتيبازة .
وأكدت ذات المصالح، أن سرعة الرياح قد تصل إلى 80 كم في الساعة .

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

هدم سوق “باب الوادي” بعد اقتحامه من طرف التجار

قامت مصالح ولاية الجزائر،صبيحة اليوم الأحد، بهدم سوق “الساعات الثلاث”، باب الوادي في العاصمة. للإشارة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super