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أمطار رعدية وثلوج مرتقبة في 19 ولاية

Fella Soltani 2 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 115 زيارة

حذرت خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية، اليومن من تساقط أمطار رعدية وتهاطل الثلوج في العديد من مناطق وسط وشرق البلاد

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية بتهاطل الثلوج هي عين الدفلى، المدية، بومرداس، تيزي وزو بجاية، سطيف والبويرة.

ومن المرتقب أن تتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 800 متر، منتصف ليلة اليوم إلى غاية صبيحة الأحد.

أما المناطق المعنية بتساقط الأمطار فهي تلمسان، عين تموشنت، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس، وهران، مستغانم، غليزان، تيارت، الشلف ، البيض والنعامة.

عن Fella Soltani

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