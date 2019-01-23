أمطار رعدية على 14 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على المناطق الشمالية.
وحسب بيان ذات المصالح، فإن الولايات المعنية: تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران ، معسكر، مستغانم وسكيكدة.
و تيزي وزو، بومرداس، بجاية، البويرة،العاصمة، البليدة وجيجل.
Fella Soltani 23 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 114 زيارة
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على المناطق الشمالية.
وحسب بيان ذات المصالح، فإن الولايات المعنية: تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران ، معسكر، مستغانم وسكيكدة.
و تيزي وزو، بومرداس، بجاية، البويرة،العاصمة، البليدة وجيجل.
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