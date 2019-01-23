أمطار رعدية على 14 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على المناطق الشمالية.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن الولايات المعنية: تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران ، معسكر، مستغانم وسكيكدة.

و تيزي وزو، بومرداس، بجاية، البويرة،العاصمة، البليدة وجيجل.