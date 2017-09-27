أمريكا تفرض قيودا على سفر رعايا 8 دول بينها إيران وليبيا وسوريا واليمن

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب النقاب عن قيود جديدة على سفر بعض الأجانب من تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن، ستحل محل جزء مركزي من قرار حظر السفر المثير للجدل الذي وقع في وقت سابق من هذا العام .

وتختلف القيود الجديدة المفروضة على السفر حسب البلد وتشمل نهجا مرحليا. وقال ترامب في تغريدة له حول الموضوع، إن جعل أمريكا آمنة هي “الأولوية الأولى بالنسبة له” مضيفا: “لن نسمح بأن يدخل إلى بلدنا أحد من ممن لا نستطيع التأكد منه أمنيا،” وذلك بعد أن أفرجت إدارته عن تفاصيل هذه القيود الأحد. وفى بيان صدر ليلة الأحد، وصف البيت الأبيض القيود الجديدة بأنها “خطوة حاسمة نحو إقامة نظام للهجرة يحمي سلامة وأمن الأمريكيين في عصر الإرهاب الخطير والجريمة العابرة للحدود “. وقال ترامب في بيان للبيت الأبيض: “لا نستطيع مواصلة سياسات الماضي الفاشلة التي تمثل خطرا غير مقبول على بلادنا” مضيفا : “أعلى التزاماتي هي ضمان سلامة وأمن الشعب الأمريكي، ومن خلال إصدار النظام الجديد للسفر فأنا أفي بهذا الالتزام المقدس.” وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فرضت الإدارة أمراً تنفيذيا بحظر دخول رعايا ست دول ذات أغلبية مسلمة، مالم تكن لديهم علاقة “صادقة وحسنة النية” مع شخص أو كيان في البلاد، وشمل القرار آنذاك إيران وسوريا وليبيا والصومال واليمن والسودان.

وتشمل القائمة الجديدة للدول بشكل خاص العديد من الدول غير المسلمة، بما فى ذلك كوريا الشمالية وفنزويلا. وفي معظم الحالات، سيتم تعليق السفر على نطاق عام، وفي حالات أخرى سيتعين على المسافرين أن يخضعوا لمتطلبات الفحص والفحص المعزز. على سبيل المثال ، سيُحظر دخول رعايا كوريا الشمالية، ويمكن السماح للطالب الإيراني بالدخول مع مراعاة “متطلبات الفحص والفحص المعزز”. ومع ذلك لن تُبطل أي بطاقات خضراء تصدر بشكل صحيح أو تأشيرات أو وثائق سفر، علما أن الحظر المفروض على سفر الدول الست ذات الأغلبية المسلمة قد انتهى رسميا في وقت سابق اليوم الأحد بإصدار القيود الجديدة .