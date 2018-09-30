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أمريكا تسعى لتعزيز شراكتها الأمنية مع الجزائر

سفير الولايات المتحدة الأمريكية، جون ديروشر يكشف:
أمريكا تسعى لتعزيز شراكتها الأمنية مع الجزائر

eldjazair 29 سبتمبر 2018 الحدث اضف تعليق 310 زيارة

كشف سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر، أن بلاده ملتزمة بتعزيز الشراكة الأمنية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الجزائر مشيرا إلى سعي الولايات المتحدة لتعزيز شراكتها الأمنية خاصة وان الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في مكافحة التطرف والجماعات الإرهابية.
التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية، جون ديروشر، بوزير المجاهدين الطيب زيتوني،في لقاء خصص لتعزيز الشراكات في مختلف المجالات، وقال ديروشر، في تغريدة رسمية على التويتر،إنه تشرف بمقابلة زيتوني،لإحياء إرث جميع الذين كافحوا من أجل الإستقلال والحفاظ على الجزائر، وأضاف، سفير أمريكا، أن بلاده ملتزمة بتعزيز الشراكة الأمنية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الجزائر.
رزاقي.جميلة

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