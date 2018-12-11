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أليغري سيدفع بقوته الضاربة في مباراة جوفنتوس القادمة

Yacine Soudani 11 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 62 زيارة

ذكرت صحيفة “غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، بأن ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس، سيدفع بقوته الضاربة في مباراة اليوفي المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام يانغ بويز السويسري.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن ماسيمليانو أليغري سيلعب بتشكيلته الأساسية في لقاء يانجغ بويز، لرغبته في الفوز، وتصدر المجموعة الثامنة، حيث يخشى من التعادل أو الخسارة مع فوز اليونايتد أمام فالنسيا، وبذلك سيكون عرضة أكثر للاصطدام بخصمٍ قوي في دور ثمن النهائي.

وسيحل فريق جوفنتوس مساء غد الأربعاء، ضيفًا ثقيلاً على يانغ بويز السويسري، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ياسين.س

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