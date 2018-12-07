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ألونسو يخشى اتساع الفارق مع مانشستر سيتي

Yacine Soudani 7 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 204 زيارة

قال ماركوس ألونسو في تصريحات أبرزتها شبكة “بي بي سي” البريطانية: “إذا تعرضنا للخسارة سنبتعد عن الصدارة بفارق 13 نقطة، لذا علينا التفكير والاستعداد جيداً دون إعارة اهتمام لجدول الترتيب”.

وأضاف ألونسو في نفس السياق: “يجب أن نلعب بجماعية وكمجموعة واحدة، ويجب أن نتدارك الأخطاء التي ارتكبناها في المباريات الأخيرة، وسنحاول بذل أقصى ما لدينا للتحسن قدر الإمكان”.

و اختتم: “رغم ذلك، من المبكر الحديث عن خروجنا على المنافسة، إذا خسرنا يوم السبت سيصبح الفارق بيننا وبين القمة 13 نقطة، هذا رقم كبير، لكنها فرصة مثالية للعودة، ستكون مباراة رائعة بالتأكيد، الكل سيكون متحفزاً لخوضها”.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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