ألمانيا: “داعش” استولى على 11 ألف جواز سفر سوري “فارغ”

فتحت السلطات الألمانية تحقيقاً في امتلاك تنظيم “داعش” جوازات سفر سورية فارغة، بحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار.

ونقلت بيلد عن مصادر رفيعة في وزارة الداخلية الألمانية أن “داعش” استولى على 11 ألف جواز سفر فارغ من مقار تابعة للنظام السوري، يمكن ملؤها ببيانات شخصية .

أضافت أن وزارة الداخلية وضعت لائحة بالأرقام المسلسلة لجوازات السفر الواقعة بيد التنظيم، استناداً إلى معلومات استخباراتية

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن السلطات الألمانية تخشى أن يتم استخدام جوازات السفر هذه في إدخال عناصر خطرة منتمية للتنظيم إلى الأراضي الألمانية؛ لذلك فتحت تحقيقاً في الأمر

ويمكن لـ”داعش” ملء جوازات السفر الفارغة التي بحوزته ببيانات عناصره، وإرسالهم إلى أي مكان، بحسب “بيلد”

الصحيفة قالت أيضاً إن مكتب الهجرة واللاجئين اشتبه في 18 ألف جواز سفر سوري في 2015، وسجلها على أنها مزورة، ووصل العدد إلى 81 ألف جواز سفر في نهاية أكتوبر 2016

ودخل الأراضي الألمانية منذ 2015، نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان

وقالت ناطقة باسم الشرطة الاتحادية للصحيفة: إن “تطورات مرتبطة بوضع اللاجئين كشفت أن منظمات إرهابية تنتهز هذه الفرصة لإدخال مهاجمين محتملين أو مؤيدين لها لا يمكن رصدهم إلى أوروبا وألمانيا

وتبين أن عناصر في المجموعة التي تقف وراء اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً، في نوفمبر 2015، يحملون جوازات سفر سورية مزورة

وأضافت: إن “جوازات السفر المزورة أو التي تم إدخال تغييرات عليها تستخدم في أغلب الأحيان للدخول بطريقة غير شرعية، بدون أن يكون الدافع شن هجمات إرهابية “.