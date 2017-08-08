ألمانيا: تلوث البيض عمل إجرامي

قال وزير الزراعة الألماني اليوم الثلاثاء، إن تلوث ملايين البيض بمبيد حشري، يحتمل أن يكون ضارا، سببه عمل إجرامي. وقال الوزير كريستيان شميت لتلفزيون إيه.آر.دي “إنه عمل إجرامي، هذا واضح جدا”. ولم يفصح الوزير عن تفاصيل أخرى. وسحب التجار في دول أوروبية عدة ملايين البيض من المتاجر مع اتساع نطاق الذعر الذي أثاره تلوث البيض بمبيد فبرونيل الحشري. وقد تكون هناك حاجة لإعدام ملايين الدجاجات في هولندا.

وقال شميت إن من المفترض ألا يتواجد البيض الملوث في المتاجر الألمانية الآن. وتعتبر منظمة الصحة العالمية فبرونيل مبيدا حشريا متوسط السمية، وتقول إن كميات كبيرة منه قد تحدث تلفا في أعضاء الجسم. وتتبعت السلطات الهولندية والبلجيكية مصدر المبيد، وربطته بمورد منتجات تنظيف في هولندا.