دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع دول شمال أفريقيا التي بينها الجزائر. وقال ماس في مقال له نشرته مجلة “فيرتشافتس فوخه ” الاقتصادية الألمانية في عددها الصادر، الجمعة إن هذه الدول يمكن أن تصبح مصدرة للطاقة وذات أهمية في المستقبل بفضل الطاقة الشمسية التي تتوفر عليها.

واقترح الوزير الألماني إبرام : “شراكات استراتيجية جديدة”، مؤكدا أن حكومة بلاده مستعدة لدعم استثمارات رجال أعمال ألمان في طاقات متجددة بالدول النامية بشكل أكبر من أجل تحقيق ذلك. سيسفر عن مزيد من الأمن في مجال الطاقة وقدر أقل من النزاعات

وأضاف أن ذلك سيسفر عن مزيد من الأمن في مجال الطاقة وقدر أقل من النزاعات، لافتا إلى أن النقاش حول خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 أظهر مدى أهمية ذلك. وكانت ألمانيا واجهت انتقادات أمريكية وأوروبية ، بسبب تعاونها مع روسيا في إقامة خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 المنتظر أن يمتد عبر بحر البلطيق لمسافة تزيد على 1.200 كيلومتر بين ألمانيا وروسيا، لينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

عمر ح