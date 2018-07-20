اتجه مجلس الحكومة الألمانية أمس، لتصنيف دول شمال إفريقيا على رأسها الجزائر إضافة إلى جورجيا كدول آمنة ما سيسمح بترحيل مواطني هذه الدول ممن صدر بحقهم قرار الترحيل من ألمانيا.

وتعد هذه المحاولة الثانية التي تقوم بها الحكومة الألمانية بهذا الاتجاه، بعد أن رفض مجلس الولايات العام الماضي مشروع قرار صادق عليه البرلمان الألماني بخصوص تصنيف الدول المغاربية. وصوتت بـ ” لا ” الولايات التي تقودها المعارضة متمثلة في حزب الخضر واليسار، والحزبان معا يرفضان هذا التصنيف.

وحسب هابيرت هوبيك رئيس حزب ” الخضر ” الألماني، فإنه و” إذا كان الهدف من مشروع القرار ترحيل المهاجرين القادمين من الدول الثلاث، فبالأحرى إبرام اتفاقيات ثنائية فعالية بين هذه البلدان، أما إذا كان الأمر يتعلق بمحاربة الجريمة، فنحن بحاجة إلى جهاز شرطة فعال “.

كما انتقد روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر الألماني في حوار مع شبكة ” راديوسنيتفيرك إر إن دي” من جديد تصنيف الحكومة للدول المغاربية كبلدان آمنة، مشيرا إلى عدد من التقارير التي توثق لحالات التعذيب والمحاكمات غير العادلة. ولهذا ” لا أرى أن هذه الدول بلدانا آمنة “، يقول رئيس حزب ” الخضر”.

إسلام.ك