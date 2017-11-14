أفادت المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة سامية بن مغسولة امس الاثنين انه في اطار القافلة الوطنية للمقاولاتية التي أطلقت مؤخرا بولاية باتنة تم إمضاء اتفاقية مع مجمع “غلوبال موتورز” يتضمن 1000 عقد لفائدة الشباب الراغب في الاستثمار في مجال صناعة السيارات وعقود مناولة على المدى الطويل.

وأضافت سامية بن مغسولة لدى استضافتها في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى -بمناسبة اليوم العالمي للمقاولاتية الذي ستجري فعاليات الاحتفال به بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان- أنه بعد تحسيس الشباب وتكوينهم ومساعدتهم في انشاء هذه المؤسسات يكون بامكانهم عقد صفقات لتسديد ديونهم وكذا تشغيل شباب آخرين من خريجي التكوين المهني.

نحو فتح فضاءات خاصة بالمقاولاتية في مختلف المجالات

وأكدت ضيفة الأولى سعي هيئتها لفتح فضاءات خاصة بالمقاولاتية في المؤسسات الشبانية في مختلف المجالات كالسياحة والفلاحة حيث ستتاح للشاب كل الفرص لانشاء مؤسسة حسب خصوصية المنطقة التي يقطن فيها ،مذكرة بأن الوزارة المعنية قد أعلنت في وقت سابق عن توفير أراضي في المناطق الصناعية لفائدة الشباب واسترجاع الاراضي الفلاحية غير المستغلة ومنحها لهم.

وعن الهدف الأساسي من قافلة المقاولاتية للشباب التي تتضمن 130 اطار أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن هذه القافلة التي ستجوب كل ولايات الوطن سنعمل من خلالها على استرجاع ثقة الشباب وتحسيسهم ومرافقتهم في خلق مؤسسات صغيرة من خلال الندوات والمعارض التي سيتم تنظيمها إلى جانب تكوينهم من قبل الخبراء الذين استعنا بهم.

وأوضحت سامية بن مغسولة أن المديرية العامة للشباب تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات خاصة قطاع العمل الذي يوفر لهم آليات الدعم والتكوين المهني حيث يضمن هذا الأخير اكبر شريحة يجب تأطيرها مبرزة الدور الهام للشباب في تطوير الاقتصاد الوطني.

ق.و