واصل أمس أزيد من 1000عامل بمركب سيدار الحجار(عنابة)، حركتهم الاحتجاجية ضد الرئيس المدير العام للمؤسسة شمس الدين معطاء الله، متهمينه بسوء التسيير من قبل نقابة عمال سيدار التي تقود إضرابا يهدّد العمال بتصعيده لدرجة توقيف حركة الإنتاج بصفة نهائية في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبهم.

وحسب مصادر من نقابة مؤسسة سيدار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي تشهد حركة احتجاجية منذ يوم الأحد الفارط، فقد قام العمال منذ ساعات بغلق مقر الإدارة العامة لمركب الحجار مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاج في حال عدم تجاوب المدير مع مطالبهم.

وتؤكد ذات المصادر تدخل وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي في مناقشات مكثفة مع رئيس المركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد في محاولة لتهدئة الأوضاع، غير أنه لم يتم الفصل في مطالب المحتجين المعنيين بعقود العمل المدعمة والذين يطالبون بترسيمهم مناصب عمل دائمة. وهو المطلب الذي يرفضه مدير المؤسسة المتّهم بممارسات غير قانونية فيما يتعلق بالتوظيف والترقيات.

عمر ح