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“ألستوم” الفرنسية ستزود الجزائر بـ8 قطارات جديدة

بغرض استغلالها في النقل :
“ألستوم” الفرنسية ستزود الجزائر بـ8 قطارات جديدة

eldjazair 11 سبتمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 203 زيارة

قامت شركة “الستوم” الفرنسية، الجمعة الماضي، بشحن قطار مخصص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لاستغلاله في النقل في ضاحية الجزائري العاصمة، وهو أول قطار من أصل ثمانية قطارات ستحصل عليها الشركة على مراحل بحيث سيتم تسليم القطارات الأخرى خلال فترات تتراوح بين 7 إلى 10 أيام لكل عملية.
وحسب ما نقله موقع فرنسي مختص في مجال النقل، فان عملية الشحن جرت بميناء مرسيليا، وبطريقة غير اعتيادية، حيث تم تحميل القطار مباشرة على متن السفينة المتجهة الى الجزائر عن طريق الدحرجة على القضبان وليس باستعمال معدات الرفع كما هو معمول به
ومن المقرر أن يتم استغلال قطار الركاب في منطقة الجزائر العاصمة. وذالك بعد الطلبية التي تقدمت بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة إلى الشركة الفرنسية “الستوم” التي اعتادت على استخدام ميناء “صافونا” الايطالي، وتعذر على الشركة القيام بذالك بسبب عدم توفر منصة لهذا الغرض، ما حتم على شركة الشحن اللجوء إلى ميناء مرسيليا، وسيتم تكرار العملية سبع مرات أخرى لشحن كل القطارات بمعدل محطة واحدة كل “سبعة إلى عشرة أيام”.
عمر ح

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