بلع عدد السيارات بالحظيرة الوطنية 6.162.542 نهاية سنة 2017، مقارنةً بـ 5.986.181 سيارة في نهاية عام 2016، أي بزيادة قدرها 2.94%.

وحسب. المكتب الوطني للاحصائيات، فعدد المركبات التي تم تسجيلها وإعادة تسجيلها في عام 2017، فقد وصلت إلى 1.564.348 مقابل 1.856.150 سيارة مسجلة في 2016، منها 176.362مركبة جديدة، مقابل 192.171 مركبة جديدة مسجلة في 2016، أي بانخفاض قدره 291.802 وحدة تم تسجيلها و إعادة تسجيلها.

و فيما يتعلق بالمركبات الجديدة ، يشير مكتب الإحصاءات الوطني إلى الانخفاض المستمر في تسجيل 15.809 مركبة جديدة في 2017 مقارنة بعام 2016″، و يضيف أن التسجيلات النهائية للمركبات الجديدة توفر معلومات عن السيارات التي تم بيعها ، ويوضح المكتب أن فحص هذه التسجيلات النهائية، وحسب المعطيات فيسجل تراجع في استيراد السيارات الجديدة بجميع أنواعها خلال عام 2017 ، بانخفاض قدره 77 ٪.

وفيما يتعلق بتوزيع السيارات الخاصة بالحظيرة الوطنية حسب فئات المركبات، فنجد منها 3.98 مليون مركبة سياحية، أي ما يمثل 64.6 من الحظيرة، وحوالي 1.2 مليون مركبة عبارة عن شاحنات صغيرة أي ما يمثل 19..3 من الحظيرة ككل، و 417.286 شاحنة، أي ما يمثل 2,6%، و 151.503 مقطورات، 86.741 حافلة نقل، 85.504 جرارات، 7.164 عربات خاصة.

وبترتيب الولايات التي تم فيها اكبر عملية تسجيل للسيارات، فالعاصمة في الترتيب الأول ب 151.722، تليها ميلة، ثم بليدة ثم قسنطينة تم تبسة.

ر.خ