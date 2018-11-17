قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن مصالح الرقابة وقمع الغش، سجلت خلال 10 الأشهرالأولى من سنة2018 حوالي 649 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني. ما أسفر عن تحرير ما يتجاوز62 ألف محضر متابعة وغلق 3.838 محل تجاري.

وأوضح الوزير على هامش الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن المخالفات المتعلقة بالإخلال بإلزامية وسم المنتجات تأتي في المرتبة 5 بـ 4.441 مخالفة. أي ما يقارب نسبة 7 %من مجموع المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش. كما أعطى حصيلة لرقابة على محلات تسويق المياه والمشروبات، التي بلغت خلال نفس الفترة عن ما يفوق17 ألف تدخل، مع تسجيلها 461 مخالفة وتحرير 448 محضر متابعة وغلق 92 محل تجاري.

و في رده عن سؤال حول الإجراءات المتخذة لمراقبة تجارة المياه المعدنية, خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح أوضح الوزير أن تجارة المياه تخضع للرقابة المسبقة من خلال إجراءات منح رخص استغلال الينابيع التي تتم على مستوى لجنة متعددة القطاعات يترأسها وزير الموارد المائية حيث يخضع منع الرخص للشروط القانونية اللازمة خاصة منها سلامة المنتوج و صحة المستهلك.

و تابع الوزير يقول أن عدد الناشطين في مجال المياه المعدنية على مستوى السوق الوطني يبلغ حاليا 42 متعامل ( 25 امتياز لاستغلال المياه المعدنية و 17 لاستغلال مياه المنبع) مشيرا لوجود رقابة وثائقية و تحليلية و رقابة على مختلف مراحل الإنتاج، و أشار الوزير إلى أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة سخرت 6.800 عون على المستوى الوطني و 25 مخبر مختص في مراقبة النوعية و قمع الغش لحماية امن و صحة المستهلك.

و أضاف جلاب إلى أن مصالح الرقابة و قمع الغش سجلت حوالي 649 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني و هذا خلال الأشهر العشر الأولى من 2018 نتج عنه تحرير ما يتجاوز 62 ألف محضر متابعة و غلق 3.838 محل تجاري .و أن المخالفات المتعلقة بالإخلال بإلزامية وسم المنتجات تأتي في المرتبة الخامسة بـ 4.441 مخالفة أي ما يقارب نسبة 7 بالمائة من مجموع المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش.

عمر ح