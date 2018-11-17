السبت , نوفمبر 17 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / وزير التجارة يكشف::
“أكثر من 3800 محل تجاري تم غلقه خلال 2018”

وزير التجارة يكشف::
“أكثر من 3800 محل تجاري تم غلقه خلال 2018”

idir demiche 16 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 61 زيارة

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن مصالح الرقابة وقمع الغش، سجلت خلال 10 الأشهرالأولى من سنة2018  حوالي 649 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني. ما أسفر عن  تحرير ما يتجاوز62 ألف محضر متابعة وغلق 3.838 محل تجاري.

وأوضح الوزير على هامش الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن المخالفات المتعلقة بالإخلال بإلزامية وسم المنتجات تأتي في المرتبة 5 بـ 4.441 مخالفة. أي ما يقارب نسبة 7 %من مجموع  المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش. كما أعطى حصيلة لرقابة على محلات تسويق المياه والمشروبات، التي بلغت خلال نفس الفترة عن ما يفوق17 ألف تدخل، مع تسجيلها 461 مخالفة وتحرير 448 محضر متابعة وغلق 92 محل تجاري.

و في رده عن سؤال  حول الإجراءات المتخذة لمراقبة تجارة المياه المعدنية, خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح أوضح الوزير أن تجارة المياه تخضع للرقابة المسبقة من خلال إجراءات منح رخص  استغلال الينابيع التي تتم على مستوى لجنة متعددة القطاعات يترأسها وزير  الموارد المائية حيث يخضع منع الرخص للشروط القانونية اللازمة خاصة منها سلامة  المنتوج و صحة المستهلك.

و تابع الوزير يقول أن عدد الناشطين في مجال المياه المعدنية على مستوى السوق  الوطني يبلغ حاليا 42 متعامل ( 25 امتياز لاستغلال المياه المعدنية و 17  لاستغلال مياه المنبع) مشيرا لوجود رقابة وثائقية و تحليلية و رقابة على مختلف  مراحل الإنتاج، و أشار الوزير إلى أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة سخرت 6.800 عون على المستوى  الوطني و 25 مخبر مختص في مراقبة النوعية و قمع الغش لحماية امن و صحة  المستهلك.

و أضاف جلاب إلى أن مصالح الرقابة و قمع الغش سجلت حوالي 649 ألف تدخل على  مستوى السوق الوطني و هذا خلال الأشهر العشر الأولى من 2018 نتج عنه  تحرير ما  يتجاوز 62 ألف محضر متابعة و غلق 3.838 محل تجاري .و أن المخالفات المتعلقة بالإخلال بإلزامية وسم المنتجات تأتي في  المرتبة الخامسة بـ 4.441 مخالفة أي ما يقارب نسبة 7 بالمائة من مجموع  المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش.

عمر ح

عن idir demiche

شاهد أيضاً

بقدرة إنتاج تقدر بـ 3.6 مليون طن:
مجمع حداد يستعد لتجسيد مصنع إنتاج الاسمنت

انطلق مجمع حداد للأشغال العمومية في تجسيد مصنع إنتاج الاسمنت بالشراكة مع العملاق الصيني ” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super