تحصي الجزائر ما يزيد عن 3 ألاف طفل مصاب بالتوحد تتكفل بهم الفضاءات المتخصصة الموجودة بالمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا، ويتم التكفل بهم على مستوى 137 فضاء بالمراكز النفسية البيداغوجية عبر 48 ولاية.

وحسبما كشفته مصادر بوزارة التضامن والأسرة، أنه يوجد من بينهم 465 طفلا تم التكفل بهم في مرحلة التكفل المبكر، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الوطني إتخذت عدة تدابير بفتح فضاءات على مستوى المؤسسات التربوية المتخصصة للأطفال المعوقين، التابعة من أجل ضمان التكفل التربوي والنفسي بهم، ويتم التكفل بهم على مستوى 137 فضاء بالمراكز النفسية البيداغوجية عبر 48 ولاية.

وأضاف نفس المصدر، أن قطاع التضامن الوطني يسهر على ضمان التكفل المبكر لفئة الأطفال في وضعية إعاقة لاسيما ذوي التوحد، والمتراوحة أعمارهم ما بين 3 إلى 5 سنوات بهدف دعم وتنمية القدرات الذهنية للأطفال ومرافقة عائلاتهم، كما يوفر القطاع الوسائل والتجهيزات البيداغوجية الضرورية والوسائل البشرية المتخصصة في عملية التكفل بهؤلاء الأطفال خاصة وأنه تم إعداد دليل التكفل بالأطفال المتوحدين، ويستفيدون من برنامج خاص يعتمد على حصص العلاج بالفنون.

وأضاف ذات المصادر، التي نقلت عنها “واج” الخبر أن قطاع التضامن يعمل بالتنسيق مع قطاع التربية على تطوير التربية المدمجة من خلال فتح أقسام خاصة للأطفال المتوحدين في الوسط المدرسي العادي، حيث بلغ عددهم 1.130 طفلا هذه السنة.

رزاقي.جميلة