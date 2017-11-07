أكثر من 250 مليون شخص “ركبوا” التراموي والمترو منذ 2011

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة “مترو الجزائر “، عمر حدبي، أنّ أزيد من 258 مليون مسافر استخدموا المترو والتراموي منذ دخولهم حيز الخدمة بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس.

وتوقّع الرئيس المدير العام لمؤسسة “مترو الجزائر” في تصريح للإذاعة الوطنية، ارتفاع طاقة استعاب مترو الجزائر إلى200 ألف مسافر يوميا. باستلام الخطين الجديدين للمترو على مستوى حي البدر– عين النعجة و تافورة البريد المركزي ساحة الشهداء نهاية العام الجاري. أوضح حدبي، أنّ استقبال الـ12 عربة جديدة للخطين الجديدين لمترو الجزائر سيكون بداية من أفريل القادم. أما الخط الرابط بين محطة مطار هواري بومدين الجديد باتجاه الحراش وخط عين النعجة براقي، فقال إن الأشغال لاتزال جارية. وأشار حدبي إن الدولة أفرجت عن ما قيمته 4 ملايير موجهة لاستكمال المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة . موضحا أن الأولوية ستكون للمشاريع التي بلغت مراحلها الأخيرة من الانجاز.

حيث سيتم تسليم تراموي ورقلة وسطيف واستكمال أشغال توسيع تراموي قسنطينة ومستغانم خلال السداسي الأول من العام القادم.