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أكثر من 250 مليون شخص “ركبوا” التراموي والمترو منذ 2011

yassin bouras 7 نوفمبر 2017 الحدث اضف تعليق 25 زيارة

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسةمترو الجزائر، عمر حدبي، أنّ أزيد من  258 مليون مسافر استخدموا المترو والتراموي منذ دخولهم حيز الخدمة بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس.

وتوقّع الرئيس المدير العام لمؤسسةمترو الجزائرفي تصريح للإذاعة الوطنية، ارتفاع طاقة استعاب مترو الجزائر إلى200 ألف مسافر يومياباستلام الخطين الجديدين للمترو على مستوى حي البدرعين النعجة و تافورة البريد المركزي ساحة الشهداء نهاية العام الجاريأوضح حدبي، أنّ استقبال الـ12 عربة جديدة للخطين الجديدين لمترو الجزائر سيكون بداية من أفريل القادمأما الخط الرابط بين محطة مطار هواري بومدين الجديد باتجاه الحراش وخط عين النعجة براقي، فقال إن الأشغال لاتزال جاريةوأشار حدبي إن الدولة أفرجت عن ما قيمته 4 ملايير موجهة لاستكمال المشاريع وتسليمها في آجالها المحددةموضحا أن الأولوية ستكون للمشاريع التي بلغت مراحلها الأخيرة من الانجاز.

حيث سيتم تسليم تراموي ورقلة وسطيف واستكمال أشغال توسيع تراموي قسنطينة ومستغانم خلال السداسي الأول من العام القادم.

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