استفاد أكثر من 20 ألف حاج من التسهيلات في الإجراءات الشرطية على مستوى مختلف المطارات المعنية منذ بداية تنقلهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح شرطة الحدود قامت بتسهيل الإجراءات الشرطية لأكثر من 20500 حاج منذ بدء العملية في 6 من الشهر الحالي، “وذلك بتوفير لهم عناء التنقل إلى شبابيك المراقبة الشرطية للقيام بإجراءات الخروج”.

وحسب البيان فقد قدمت مصالح شرطة الحدود “كل التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات المغادرة التي تمت في مدة زمنية قياسية من طرف شرطة مؤهلة مدعمة بعناصر نسوية قامت باستقبال الحجاج وتوعيتهم بالأشياء المسموح لهم بحملها”.

كما تم تخصيص رواق أخضر “لتسهيل عبور الحجاج لاسيما كبار السن منهم، إضافة إلى تعزيز تشكيلات المرور في محيط المطارات من اجل تسهيل حركة السير وتدعيم الحزام الأمني”، يضيف المصدر ذاته.

ق.و