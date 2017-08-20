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أكثر من 20 ألف حاج يستفيد من الإجراءات الشرطية

منذ بداية تنقلهم إلى البقاع المقدسة :
أكثر من 20 ألف حاج يستفيد من الإجراءات الشرطية

eldjazair 19 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 36 زيارة

استفاد أكثر من 20 ألف حاج من التسهيلات في الإجراءات الشرطية على مستوى مختلف المطارات المعنية منذ بداية تنقلهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح شرطة الحدود قامت بتسهيل الإجراءات الشرطية لأكثر من 20500 حاج منذ بدء العملية في 6 من الشهر الحالي، “وذلك بتوفير لهم عناء التنقل إلى شبابيك المراقبة الشرطية للقيام بإجراءات الخروج”.
وحسب البيان فقد قدمت مصالح شرطة الحدود “كل التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات المغادرة التي تمت في مدة زمنية قياسية من طرف شرطة مؤهلة مدعمة بعناصر نسوية قامت باستقبال الحجاج وتوعيتهم بالأشياء المسموح لهم بحملها”.
كما تم تخصيص رواق أخضر “لتسهيل عبور الحجاج لاسيما كبار السن منهم، إضافة إلى تعزيز تشكيلات المرور في محيط المطارات من اجل تسهيل حركة السير وتدعيم الحزام الأمني”، يضيف المصدر ذاته.
ق.و

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