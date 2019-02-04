أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هذا السبت في حصيلة مؤقتة، أن 181 راغبا في الترشح لرئاسيات 18 أبريل القادم، منهم 14 رئيس حزب، قد سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم إيداع 181 رسالة رغبة في الترشح على مستوى وزارة الداخلية منها 14 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و 167 رسالة لمترشحين أحرار، مضيفا أن المعنيين تحصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول، حيث تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة.

أما بخصوص رؤساء الأحزاب الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للانتخابات فيتعلق الأمر ب: عبد العزيز بلعيد، رئيس”جبهة المستقبل” وعدول محفوظ (حزب النصر الوطني)، بالإضافة إلى رئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس وأحمد قوراية ( جبهة العدالة والديمقراطية من اجل المواطنة) وعلي زغدود (تجمع الجزائر) وغراس فتحي (الحركة الديمقراطية والاجتماعية).

ويتعلق الأمر كذلك برئيس”عهد 54″علي فوزي رباعين وعمار بوعشة (حركة الانفتاح) ومحمد هادف (الحركة الوطنية للأمل) وعبد القادر بن قرينة (حركة البناء الوطني) وسليم خالفة (حزب الشباب الديمقراطي) وبلهادي عيسى (جبهة الحكم الراشد) بالإضافة إلى عبد الرزاق مقري (حركة مجتمع السلم) وكذا الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون.

يذكر أن المجلس الدستوري كان قد أكد أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 03 مارس المقبل في منتصف الليل.