– المفوضية الأممية تناشد الدول المعنية بما فيها الجزائر اتخاذ التدابير اللازمة لتفكيك شبكات الإتجار بالبشر

أعلنت المفوضة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن أكثر من 1500 لاجئ ومهاجر قد توفي يحاول عبور البحر المتوسط إلى أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بما في ذلك أكثر من 850 في جوان وجويلية.

وحسب ما أكده موقع afriquemaintenant.com، فإن وكالة الأمم المتحدة قالت في بيان إن معدل الوفيات مرتفع للغاية في حين انخفض عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين على الشواطئ الأوروبية بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أن هناك حوالي60000 مهاجر، قد عبروا البحر المتوسط منذ بداية العام أو 50 بالمائة من العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب ما أكده “كوتشيتيل”، المبعوث الخاص للمفوضية من أجل المتوسط، فإن المفوضية الأممية تناشد على وجه السرعة إلى الدول والسلطات على هذه طرق العبور إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفكيك شبكات الاتجار، حيث قال:” مع العديد من الأرواح على المحك، فمن الأهمية بمكان أن نعطي ضمانات لربابنة السفن، فإنها يمكن أن تهبط الركاب وإنقاذهم” وأضاف، مذكرا بأن القوارب تحمل اللاجئين والمهاجرين .”

رزاقي. جميلة