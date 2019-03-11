الإثنين , مارس 11 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / نقابة الصيادلة الخواص تكشف :
أكثر من 15 مصنعا جزائريا محليا للدواء انطلق في التصدير نحو الخارج

نقابة الصيادلة الخواص تكشف :
أكثر من 15 مصنعا جزائريا محليا للدواء انطلق في التصدير نحو الخارج

islam kaab 11 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 33 زيارة

انطلقت الجزائر في عملية تصدير كبير للأدوية لعديد الدول الإفريقية وهذا عن طريق 15 مصنع محلي الذي يشرف على العملية، ومن بين الدول الـ13 توجد كوت ديفوار ومالي وموريتانيا وغيرها.
من جهته أكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن أكثر من 15 مصنع محلي، انطلق في تصدير الدواء للخارج وأشار أن الأدوية المصنعة في الجزائر، ثبتت فعاليتها من خلال الاستعمال، حيث صادقت عليها كبرى مؤسسات صنع الأدوية العالمية، كما أثبتت نجاعتها، وإمتثل مستعملوها للشفاء.
من جانب آخر، حذر ذات المتحدث من الاستعمال العشوائي واللاعقلاني للأدوية وقال أن الأدوية التي يبيعها الصيدلي دون وصفة طبية، تخص أعراض بسيطة، والتي لا تتطلب اللجوء إلى الطبيب.
كما شدد على ضرورة عدم البيع العشوائي للأدوية، خاصة المضادات الحيوية والأدوية للحامل والرضيع وعن ممارسة الرقابة على الصيدلي، أشار أن الرقابة ممارسة بصفة ذاتية، حيث لا يمكن لصيدلي بيع دواء يتطلب وصفة.
رزاقي.جميلة

عن islam kaab

شاهد أيضاً

مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات:
التكتل النقابي لقطاع التربية يعود للإضراب الوطني هذا الأربعاء

أعلن التكتل النقابي لقطاع التربية، عن قرار بشن إضراب وطني شامل يوم الأربعاء الموافق لـ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super