انطلقت الجزائر في عملية تصدير كبير للأدوية لعديد الدول الإفريقية وهذا عن طريق 15 مصنع محلي الذي يشرف على العملية، ومن بين الدول الـ13 توجد كوت ديفوار ومالي وموريتانيا وغيرها.

من جهته أكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن أكثر من 15 مصنع محلي، انطلق في تصدير الدواء للخارج وأشار أن الأدوية المصنعة في الجزائر، ثبتت فعاليتها من خلال الاستعمال، حيث صادقت عليها كبرى مؤسسات صنع الأدوية العالمية، كما أثبتت نجاعتها، وإمتثل مستعملوها للشفاء.

من جانب آخر، حذر ذات المتحدث من الاستعمال العشوائي واللاعقلاني للأدوية وقال أن الأدوية التي يبيعها الصيدلي دون وصفة طبية، تخص أعراض بسيطة، والتي لا تتطلب اللجوء إلى الطبيب.

كما شدد على ضرورة عدم البيع العشوائي للأدوية، خاصة المضادات الحيوية والأدوية للحامل والرضيع وعن ممارسة الرقابة على الصيدلي، أشار أن الرقابة ممارسة بصفة ذاتية، حيث لا يمكن لصيدلي بيع دواء يتطلب وصفة.

رزاقي.جميلة