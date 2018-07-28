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أكثر من 100 متعامل إقتصادي جزائري يشاركون في التظاهرات الإقتصادية بأمريكا وبلجيكا

ستنعقد مابين سبتمبر وأكتوبر المقبيلين :
أكثر من 100 متعامل إقتصادي جزائري يشاركون في التظاهرات الإقتصادية بأمريكا وبلجيكا

islam kaabech 27 يوليو 2018 الاقتصاد, الوطني اضف تعليق 276 زيارة

ستشارك الجزائر رسميا في أكبر تظاهرتين إقتصاديتين بالخارج و المزمع تنظيمها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 45 متعاملا اقتصاديا ثم بلجيكا بمشاركة 55 متعاملا و موريتانيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين وستمثل وزارة التجارة الجانب الجزائري.
إنعقد نهاية الأسبوع بمقر وزارة التجارة إجتماعا تنسيقيا للجنة الوطنية متعددة القطاعات لتحضير وتنظيم البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية، حيث تم وضع البرنامج النهائي المزمع تنظيمه شهري سبتمبر و أكتوبر المقبلين بعدة دول، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير التجارة ، السعيد جلاب دراسة كل المقترحات المتعلقة بضبط و تنظيم التظاهرات، و كذا ضبط ميكانيزمات المتابعة والتقييم للبرنامج المسطر، سيما ما تعلق بالأرضية الرقمية الخاصة بهذا البرنامج، و التي تم عرضها على الوزير باعتبارها خطوة ايجابية في إطار الرقمنة و التطوير حسب نفس المصدر،كما تم وضع البرنامج النهائي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية المزمع تنظيمها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 45 متعاملا اقتصاديا ثم بلجيكا بمشاركة 55 متعاملا و موريتانيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، على أن تتواصل إجتماعات اللجنة مستقبلا لاستكمال ضبط البرنامج.
وللإإشارة تتشكل اللجنة الوطنية متعددة القطاعات من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية ، التجارة ، المالية، والنقل والأشغال العمومية و السياحة والصناعات التقليدية ، الصناعة والمناجم ، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد والثقافة إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية على غرار الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (صافكس) والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والجمارك الجزائرية وشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة النقل البحري.
رزاقي.جميلة

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