تحتضن الجزائر بداية من منتصف أكتوبر القادم فعاليات الصالون الدولي للطاقات المتجددة، وتعول الجزائر من خلال الصالون الذي سيلتقي فيه حوالي 100 عارض في قطاع الصناعة والطاقة على إبراز التقدم الحاصل في مجال تنمية الطاقات المتجددة.

وذكر متدخلون في الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر جريدة المجاهد، ان الصالون الدولي للطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة «ERA 2018»، الذي تنظمه وكالة ميرياد للاتصال، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2018، بمركز المؤتمرات في مدينة وهران سيتمتم مراعاة فيه إبراز التقدم الحاصل في مجال تنمية الطاقات المتجددة، في إطار الجهاز القانوني والتحفيزي الذي كُرّس لها، وعلى الصعيد العملي من خلال ما تحقق من إمكانيات وطنية في بعديها الصناعي والطاقوي, وذلك بهدف الاستجابة لضرورة وجود نسيج صناعي محلي مدعم بخبرة دولية من شأنهما تعزيز القدرة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة وتثبيتها بشكل دائم، وكذلك تعزيز القدرة الجزائرية على الاستقطاب في هذا المجال، بالنسبة للمتعاملين الأجانب المهتمين بالشراكة مع المتعاملين الوطنيين.

ومن المرتقب أن يشارك حوالي مائة عارض هذا الحدث من قطاع الطاقة (شركتا سوناطراك وسونالغاز وفروعهما، وكذا قطاع الصناعة (إيني، جيكا، كوندور، مجموعة زرقون )، و قطاع الري والتطهير (Ona, Seor, Anbt,Agir, Seaal )، قطاع المالية والتأمينات، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، مؤسسات المناولة (Alternate, Solar, Mekenergie ….)، بالإضافة إلى حضور عدد من الجامعات ومراكز البحث و أجهزة الدعم وترقية المقاولاتية . بالنسبة للمشاركة الدولية، هناك شركات فرنسية، إيطالية، صينية وإسبانية.

وفي السياق، يتولّى تنشيط الدورة المخصصة تقليديا للمحاضرات، على مدار ثلاثة أيام، مختصون وخبراء بارزون. يخصص جانب من برنامج المحاضرات للمؤسسات ومنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ولقطاع الطاقة : سوناطراك وسونالغاز. كما يخصص جانب آخر لنادي Energia التابع لمنتدى رؤساء المؤسسات الذي يسلط الضوء في المحاضرات التي ينشطها على محور ” ضرورة وجود نسيج صناعي محلي مدعم بخبرة دولية “.

وفي العموم، تتناول مواضيع دورة المحاضرات، التقدم الحاصل على مستوى الجهاز الوطني،وعملية إطلاق المناقصات، التقدم الحاصل على المستوى الدولي وما ينجر عنه، التقدم المسجل على صعيد النسيج الصناعي المحلي وعلاقة ذلك بأهداف البرنامج الوطني لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة. ويختتم اليوم المخصص لنادي Energia لفريق إعداد الخلاصات والتوصيات بحيث يقوم هذا الأخير بتحديد الآفاق التي تساعد على الإسراع في وتيرة تطبيق البرنامج الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصالون وبصرف النظر عن خصوصيته التي تركز على الطاقات المتجددة، يكون مفتوحا على الأبعاد الأخرى للتنمية المستدامة ومنها على وجه الخصوص الجوانب المرتبطة بالحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الاقتصاد في استعمال الطاقة، تسيير المياه، إعادة استعمال المياه القذرة بعد تطهيرها، تثمين النفايات وغيرها.

عمر ح