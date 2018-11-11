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أكثر من 02 مليون زائر في الطبعة الثالثة والعشرون

محافظ الصالون الدولي للكتاب حميدو مسعودي::
أكثر من 02 مليون زائر في الطبعة الثالثة والعشرون

Sabrina Kerkouba 11 نوفمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 50 زيارة

كشف محافظ الصالون الدولي للكتاب حميدو مسعودي، أن الطبعة الثالثة والعشرين من التظاهرة حطمت الرقم القياسي الذي كانت إدارة الصالون تطمح إليه، من حيث عدد الزوار، الذي بلغ أكثر من 2 مليون زائر.

الصالون الدولي للكتاب سيلا 2018، الذي اختتمت فعالياته، أول أمس، وحسب المحافظ  حقق نجاحا منقطع النظير؛ حيث بلغ عدد الزوار 2 مليون و300 ألف زائر”، مقارنة بالطبعة الـ22 الماضية، التي سجلت زهاء مليون و800 ألف زائر

وأشار المتحدث إلى أنّ ذروة الدخول إلى المعرض كانت الخميس الماضي يوم عطلة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ64 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1نوفمبر 1954)؛ حيث بلغت 600 ألف زائر.

 

صبرينة ك

عن Sabrina Kerkouba

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