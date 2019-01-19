كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام أن العطل المرضية كلفت الصندوق 16 مليار دج خلال العام المنصرم، معتبرا بأن هذه العطل أصبحت تشكل سببا في اختلالاته المالية.

وأوضح هدام في جلسة استماع حول كيفية عمل وتسيير الصندوق أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أن ” أكثر من مليون عطلة مرضية تم تسجيلها سنة 2018 فاقت تعويضاتها 13 مليون يوم مكلفة بذلك الصندوق 16 مليار دج”، داعيا إلى “ضرورة مكافحة التحايل في الحصول على هذه العطل التي تعد من بين الأسباب الرئيسية للاختلالات المالية للصندوق”.

و في هذا السياق ابرز أن الصندوق وضع آليات في هذا الشأن سمحت -كما قال- برفض بعض العطل المرضية مع تعزيز المراقبة الإدارية عن طريق تبني برنامج عميق بغرض الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وضمان ديمومته، مشددا على ان هذا المسعى ” يعتبر مسؤولية مشتركة قصد الانخراط في السياسة المنتهجة من قبل السلطات العليا للبلاد الرامية إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية”.

وذكر نفس المسؤول أن عدد المستفيدين من آداءات الضمان الاجتماعي بلغ 39 مليون مستفيد من بينهم أزيد من 12 مليون مؤمن اجتماعيا، مسجلا توازنا في ما بين مداخيل الصندوق التي بلغت 440 مليار دج ونفقاته التي قدرت ب414 مليار دج خلال سنة 2018، في حين قدرت نفقات الأدوية لوحدها بـ 200 مليار دج.

وفي إطار الجهود الرامية إلى ترشيد النفقات أكد هدام انه تم تقليص عدد المرضى المستفيدين من العلاج خارج الوطن سيما المصابين بأمراض القلب حيث بلغ عدد المتكفل بهم في مختلف عيادات مرض وجراحة القلب عبر الوطن 800 مريض بتكلفة مالية قدرت بازيد من 3 ملايير دج .

وحسب المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فانه “سيتم توسيع استعمال بطاقة الشفاء الى جراحة القلب وتصفية الدم لاحقا “، مبرزا أن الصندوق تكفل بأكثر من 3 ملايين مريض مصاب بأمراض مزمنة السنة المنصرمة وان عدد البطاقات المنجزة تجاوز 14 مليون بطاقة وانه تم دفع 569 مليون فاتورة الكترونية منذ 2006.

ق. و