أحصت هيئة الأمم المتحدة في تقرير جديد لها وفاة 1500 مهاجر غير شرعي في عرض البحر هذا العام منهم 300مهاجر لقوا حتفهم في مياه البحر المتوسط التي تفصل بين إسبانيا وشمال إفريقيا منذ بداية 2018.

أعلنت السلطات الإسبانية،في تقرير لها عن إنقاذ 759 مهاجرا غير شرعي،كانوا على متن 9 قوارب،بسواحل جزيرة البوران الاندلسية، بجنوب البلاد وقال التلفزيون الاسباني الرسمي،إن خفر السواحل أنقذ 500 مهاجر على متن 9 قوارب بسواحل جزيرة البوران الأندلسية الجنوبية بعدما أنقذت 259 آخرين منذ يوم الجمعة وأوضح المصدر، أن المهاجرين من بينهم ثماني نساء وطفل واحد، لافتا إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى مراكز إيواء اللاجئين.

ووفقا للأمم المتحدة لقي ما يقرب من 300 مهاجر حتفهم في مياه البحر المتوسط التي تفصل بين إسبانيا وإفريقيا منذ بداية 2018.

وإجمالا لقي ألف و600 مصرعهم هذا العام أثناء محاولتهم عبور المتوسط،ويشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت خلال نهاية شهر أوت الماضي، أنه للمرة الأولى أصبحت إسبانيا الوجهة المفضلة للاجئين بدلا من إيطالياإذ سجلت وصول قرابة 21 ألف مهاجر منذ مطلع العام الجاري، أي ما يفوق تقريبا عدد الوافدين خلال العام الماضي بأكمله.

وللإشارة كشف تقرير حقوقي،سابق أن الجزائر أحبطت محاولات أكثر من 3 آلاف شخص للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو أوروبا، خلال العام الماضي 2017، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله،وأوضح التقرير الصادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن خفر السواحل سجل إحباط محاولة 3109 أشخاص من ركوب البحر سرا نحو أوروبا، بينهم 186 امرأة و840 قاصرا حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، إضافة إلى عشرات المفقودين الذين غرقوا في البحر،وسبق أن أعلنت المنظمة نفسها تسجيل إحباط محاولات 1206 شخص للهجرة غير الشرعية عام 2016،ويؤكد التقرير الجديد أن أرقام خفر السواحل لا تعكس حجم هذه الظاهرة وتشير إلى تسجيل تسلل نحو 17 ألف شخص سنويا، من جنسيات مختلفة، إلى السواحل الأوروبية ،ولفتت إلى أن الدول الأوروبية ترحل سنويا أكثر من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى أرض الوطن.

رزاقي.جميلة