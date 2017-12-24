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“أقصينا من الثلاثية بسبب مواقفنا”

رئيسة الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة::
“أقصينا من الثلاثية بسبب مواقفنا”

eldjazair 23 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 14 زيارة

أثارغياب الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية عن لقاء الثلاثية التي احتضنتها المركزية النقابية أمس وهي أقدم منظمات أرباب العمل في الجزائر العديد من علامات الاستفهام سيما وأنه لم يسبق وأن تغيبت عن أي لقاء جمع بين أطراف الثلاثية الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية حيث شاركت منذ اللقاء الأول للثلاثية غير أن هذا الغياب بررته هذه الأخيرة بأنها هي من رفضت المشاركة في اللقاء.
أكدت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسّسات الجزائرية سعيدة نغزة أنها هي من رفضت المشاركة في لقاء الثلاثية المنعقد أمس بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بسبب تلقيها دعوة عن طريق مكالمة هاتفية من طرف الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد عوض استدعائها بطريقة رسمية ومحترمة تليق بقيمة الكنفدرالية العامة للمؤسسات حالها حال المنظمات الأخرى وذكرت ” مكالمة هاتفية دون دعوة رسمية كباقي المنظمات الأخرى التي تلقت دعاوي وهذا إقصاء مبرر بمواقفنا السابقة “.
وأدرجت نغزة الثلاثية المنعقدة أمس في خانة الإهانة للحكومة وللمؤسسات الاقتصادية التي تساءلت عن كيف يحق لهؤلاء رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد بإقصاء الأطراف الحقيقية الفاعلة في الميدان والتي تتمتع بشرعية تمثيل المؤسسات لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد و قالت: عبد المجيد سيدي السعيد هو من نظم الاجتماع ولا يسير خطوة واحدة دون موافقة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الذي يعطيه الأوامر في كل كبيرة وصغيرة.” و تابعت :”هذا ليس اجتماع ثلاثية بل هو إجتماع ثلة من الأشخاص حول مصالح معينة ليس لها علاقة بالمصلحة العليا للبلاد “

زينب بن عزوز

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