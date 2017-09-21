

كشف الجنرال ديفيد رودريغيز، قائد القوّات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، أن تنظيم داعش في ليبيا أصبح يشكّل خطرا حقيقيا على دول شمال إفريقيا.

وقال رودريغز أن كلاّ من الجزائر وتونس والمغرب أصبحت تشكّل الخطّ الأمامي للدفاع لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية في ليبيا.

وتأسف الجنرال الأمريكي أمس عن قدرة التنظيم الإرهابي الدولي على بسط سيطرته على مناطق واسعة في ليبيا وتجنيد المقاتلين لصالحه، ما أصبح يضع منطقة شمال إفريقيا أمام تحدّ أمني حقيقي، مضيفا أن عدم توصّل الفرقاء السياسيين الليبيين إلى حلّ سياسي توافقي يساهم في تعاظم قوّة “داعش” في ليبيا.

ووعد المتحدث بأن يعمل على تكوين جيش ليبي وطني، مشدّدا في الوقت ذاته على أن “قوّات “أفريكوم” تتوفّر على مخطّطات لتأسيس جيش ليبي، لكن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، خصوصا أننا أمام العديد من الجماعات المقاتلة في ليبيا.

رفيقة معريش