كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن نتائج التحاليل المخبرية التي قامت بها المنظمة على عينات من 12 علامة القهوة موجودة بالسوق الجزائرية أثبتت بأن معظمها مغشوشة ولا تحترم المعايير الواجب اتباعها.

وأكدا زبدي في ندوة صحفية عقدها أمس، بالمركز الثقافي لبلوزداد بالعاصمة، على أن 84 بالمائة من علامات القهوة المتداولة في السوق الجزائرية غير مطابقة للمواصفات القانونية وتحتوي على كميات كبيرة من السكر المحروق مغلطة بذلك اختيارات المستهلك الجزائري و معرضة صحته للخطر.

وأضاف زبدي بأن 05 علامات حازت على صفة “المقبولة” في التحليل، إلا أن نسبة السكر فيها تجاوزت بقليل في تحليلين على الأقل النسبة المسموحة بها قانونا و المتمثلة في 3% فقط، في وقت صنف 2 علامات مغشوشة وصلت فيها نسبة السكر إلى أرقام مفضوحة، و5 علامات جيدة، نسبة السكر منعدمة ، و إن وُجدت فلا تتعدى 3% المحددة قانونا، و هي : Many Ammar Bonal Africafé Niziere.

هذا ورفض زبدي ذكر أسماء العلامات المغشوشة بنتائج إعادة التحاليل المقارناتية المقررة خلال ثلاثة أشهر، حتى تسمح للعلامات التي تجاوزت النسبة المسموحة بتصحيح الوضع .

فلة سلطاني