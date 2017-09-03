أكدت وزارة التجارة أمس أن نسبة الاستجابة لنظام المداومة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى بلغت 99.82 بالمائة على المستوى الوطني، وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن تسخير أزيد من 34 ألف تاجر لضمان المداومة والتموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك خلال أيام العيد الأضحى المبارك، وفي إطار برنامج المداومة الذي يحدد سنويا وفي كل مناسبة لضمان توفير المنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع فقد سخرت وزارة التجارة 34576 تاجرا من بينهم 4985 ينشطون في قطاع المخابز و 20763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8436 في قطاع النشاطات المختلفة كما حدد البرنامج عدد الوحدات الإنتاجية المعنية بالمداومة خلال أيام العيد والتي تصل إلى 392 وحدة إنتاج منها 143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية،ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات خلال أيام عيد الأضحى المبارك جندت مصالح الوزارة 2093 عون مراقبة.

رزاقي جميلة