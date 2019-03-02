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أعوان النظافة ينظفون العاصمة من مخلفات المسيرة

Fella Soltani 2 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 76 زيارة

قام أعوان النظافة أمس بتنظيف مخلفات المسيرة السلمية التي جابت العاصمة تعبيرا من الشعب على رفضهم لعهدة جديدة لبوتفليقة.

أين قاموا بتنظيف الأرصفة والشوارع ورفع القارورات والأوساح وحتى الحجارة في موقف إستحسنه الشعب الذي قام أيضا بالمساعدة.

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