أعوان النظافة ينظفون العاصمة من مخلفات المسيرة

قام أعوان النظافة أمس بتنظيف مخلفات المسيرة السلمية التي جابت العاصمة تعبيرا من الشعب على رفضهم لعهدة جديدة لبوتفليقة.

أين قاموا بتنظيف الأرصفة والشوارع ورفع القارورات والأوساح وحتى الحجارة في موقف إستحسنه الشعب الذي قام أيضا بالمساعدة.