أعلن أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس تبرؤهم مما أسموه بالقيادة غير الشرعية الممثلة في هيئة تنسيق شؤون الحزب محملين إياها المسؤولية الأخلاقية القانونية للتلاعب والعبث بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وانتقدوا بالموازاة مع ذلك التصريحات الاستفزازية لمعاذ بوشارب هذا الأخير الذي قالوا إنه لا يمثل حزب جبهة التحرير الوطني ولا يحق له التكلم باسم الحزب أو اتخاذ أي قرار.

وندد أعضاء اللجنة المركزية في اجتماع لهم أمس بما أسموه بالانحراف الذي يتخبط فيها حزب الأفلان منذ تعيين الأمين العام السابق جمال ولد عباس وبعده معاذ بوشارب كمنسق لتسيير شؤون الحزب هذا الأخير الذي قالوا إنه وصل للبرلمان ب”الكادنة ” وإلى الحزب ك”منسق” وهو المنصب غير الموجود في القانون الأساسي الأمر الذي يؤكد أن الأفالان يعيش أزمة كبيرة مؤكدين أن معاذ بوشارب لا يمثل حزب جبهة التحرير الوطني ولا يحق له التكلم باسم الحزب أو اتخاذ أي قرار داعيين جميع المناضلين وأمناء القسمات أمناء المحافظات وأعضاءها رؤساء اللجان الانتقالية إلى الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ورفض أي تعليمة أو قرار يحمل ختم معاذ بوشارب أو القيادة غير الشرعية المسماة هيئة التنسيق.

وكشف أعضاء اللجنة المركزية أنه جار التحضير لعقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال لانتخاب أمين عام جديد في مستوى تطلعات وطموحات المناضلين وكل الشعب الجزائري.

زينب بن عزوز